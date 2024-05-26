Sıradışı bir şarkı ve klip arıyorsanız Çaba - Eros tam size göre. 2023 yılında "Yılın en başarılı sanatçısı ödülü" de dahil; sözüyle müziğiyle aldığı 3 ödülle başarılarını taçlandıran Çaba "Eros" ile zirveyi 12'den vurmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Önceki şarkılarına göre sound gibi tarzını da baştan sona yenileyen Çaba; hayranlarının merakla beklediği "Eros" ile dillere pelesenk olacak.

Yazıp bestelediği her şarkıyla ününe ün katan Çaba ile ünlü sanatçılara yaptığı aranjelerle müzik piyasasına hayat veren Özkan Meydan buluşunca ortaya farklı bir şarkı çıktı. Dijital Meydan etiketiyle piyasaya çıkan ve klibi Çaba Youtube Kanalında yayınlanan şarkının altyapısını; Alican Özbuğutu, Ege Özbuğutu ve Abdullah Meydan ile vücut buldu.

Muhteşem bir yat ve deniz manzarası ile başlayan klip; Antalya Kemer'de adeta bir görsel şov halinde dönüştürüldü. Klip koltuğunda ise ünlü yönetmen Metin Boyraz yer alıyor. Görsellik, şarkı ve klip uyumu bütünleşince; tekrar tekrar izlettiren ve tadı damakta bırakan bir hal aldı.