Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla il genelinde yaşayan gaziler ve aileleri onuruna akşam yemeği düzenledi. Programda gazilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer konuşmasında, 'Bugün bu ülkede özgürce yaşayabiliyor, nefes alabiliyor, namusumuzla ve şerefimizle ayakta durabiliyorsak bunu başta şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçluyuz' ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanının verilişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Tekirdağ'ın 11 ilçesinden gelen muharip ve harp malulü gaziler ile aileleri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ağırlandı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan dua ile başladı. Duanın ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Yemeğin ardından söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorlu Şube Başkanı Recep Kayacı, Büyükşehir Belediyesinin şehit aileleri ve gazilere yönelik destekleri ile tören kıyafetleri ve Ankara, Çanakkale gibi kültür gezilerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Dr. Candan Yüceer ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

CANDAN BAŞKAN: 'SİZLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YAŞAYAN KAHRAMANLARISINIZ'

Programda davetlilere hitap eden Candan Başkan, konuşmasında gaziliğin sadece bir unvan değil, vatan uğruna göze alınan büyük bir bedelin kahramanlık nişanesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Gazilik, bu ülkeye ve vatana olan sevdanın, göze alınan o büyük bedelin en önemli nişanesidir. Ulu Önderimiz, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e bu unvanın verildiği bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk'ün ömrü boyunca gururla taşıdığı bu unvan, sizlerin de göğsünde taşıdığı en büyük şeref madalyasıdır. Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayan kahramanlarısınız. Bayrağımızda cesaretiniz, bu vatanda iziniz, Cumhuriyetimizde emeğiniz var.'

'BU ÜLKEDE ÖZGÜRCE YAŞAYABİLİYORSAK, BUNU SİZ KAHRAMANLARIMIZA BORÇLUYUZ'

Şehit ve gazilerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Candan Başkan, 'Bizler ara sıra bu topraklarda ne kadar zor koşullarda yaşadığımızı, bu bayrağın göklerde nasıl dalgalandığını belki unutuyoruz. Ama bunun siz kıymetli gazilerimiz ve canını feda eden şehitlerimiz sayesinde olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bugün bu ülkede özgürce yaşayabiliyorsak, bunu siz kahramanlarımıza borçluyuz. Hepinizden Allah razı olsun, iyi ki varsınız' dedi.

'İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ANDA YANINIZDA OLMAK BİZİM İÇİN BİR VİCDAN VE VEFA BORCUDUR'

Gazilere ve ailelerine karşı sorumluluklarının bir vicdan ve vefa borcu olduğunu vurgulayan Candan Başkan, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade ederek, 'Bizler de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak insanı merkeze alan hizmetlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Törenlerimizde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz kıymetli gazilerimize ve değerli ailelerinize minnetimizin bir işareti olarak tören kıyafetlerinizi takdim etmekten onur duyuyoruz. İhtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olmak bizim için bir vicdan ve vefa borcudur. Az önce masamızda konuştuğumuz talepleri de hızla yerine getirmek için hemen kollarımızı sıvayacağız. Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin her zaman yanında olacağız' şeklinde konuştu.

'GAZİLER GÜNÜ'NÜZ KUTLU OLSUN'

Konuşmasının sonunda tüm gazilerin gününü kutlayan Başkan Yüceer, 'Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlık, huzur ve uzun bir ömür diliyorum. Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gazilere resmi törenlerde giymeleri için tören kıyafetleri takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.