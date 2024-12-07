Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in projelerinden biri olan ve Millet Bahçesinde yer alan Malatya Sofrası’nın açılışını düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Sofrası’nın şehrin farklı noktalarında da kurulacağını ifade eden Başkan Er, her daim vatandaşların yanında olduğunu ve sosyal belediyecilik anlamında güzel işler yapıldığını söyledi.

Açılış törenine Başkan Er’in yanı sıra, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Malatya Sofrası’nın açılış töreninde konuşan Başkan Er, bir yandan şehrin fiziki yapısını düzeltirken bir yandan da sosyal belediyecilik alanında vatandaşların taleplerine yerine getirme gayreti için çalıştıklarını söyledi. Başkan Er, “Bizim önceliğimiz her zaman dediğimiz gibi insanımızın kalıcı konutlara ve kalıcı iş yerlerine erişmesidir. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katıp epey bir mesafe kat ettik. Sizler de görüyorsunuz. Allah'a hamdolsun rezerv alanlarındaki inşaatlarımız hızlı bir şekilde yükseliyor. Tabii ki birinci önceliğimiz şehrin fiziki imarı dedik. Ama biz nihayetinde bir belediyeyiz. Fiziki imarı ile birlikte insanlarımızın sosyal belediyecilik konusundaki taleplerini de yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.