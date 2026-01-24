Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlamaya devam ediyor. Olası yangın durumunda personellerin hazırlıklı bulunması ve gerekli ilk müdahaleyi yapabilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğü personeline yönelik 'Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi' düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğü personeline yönelik 'Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi' düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim programında yangınlara karşı alınması gereken önlemler, doğru müdahale yöntemleri ve söndürme teknikleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim, teorik sunumların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenerek, katılımcıların konuyu pratiğe dökmesi sağlandı. Toplam 63 personel eğitime katılarak bilgi ve becerilerini pekiştirdi.

AMAÇ, BİLİNÇLİ VE HAZIR PERSONEL

Eğitimle birlikte TCDD personelinin olası yangınlara karşı bilinç düzeyinin artırılması ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin hem iş güvenliği hem de toplumsal güvenlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.