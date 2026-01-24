Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamaması için zorlu şartlar altında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, mahalle ve mezra yollarında yoğun bir mesai harcarken, iş makinelerinin yetersiz kaldığı noktalarda kar savurma araçları devreye giriyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 112 mahalle ve 108 mezra yolunun açılması için ekipler seferber oldu.

VAN (İGFA) - Yoğun kar yağışının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde 257 iş makinesi ve 600 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgelerde zorlu coğrafi koşullar ve yoğun tipiye rağmen yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba gösteriliyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hoşap Şantiye Şefliği ekipleri, ulaşıma kapanan Koçgüden Grup Mahalle yolunda bulunan Molla Hüseyin, Tutmaç, Alnınak, Yedisalkım mahalleleri ve bağlı mezralarda yol açma çalışması gerçekleştirdi. Hoşap'a 28 kilometre uzaklıkta bulunan Koçgüden Mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, yoğun tipiye rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için olağanüstü bir gayret gösterdi.

'Yer yer kar kalınlığı 1,5 metreyi buluyor'

Zorlu şartlarda gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten kar savurma operatörü Özer Baycan, Başet Dağı eteklerinde bulunan mahallelerin yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, 'Koçgüden Grup yolunda çalışmalarımız devam ediyor. İş makinelerinin giremediği noktalarda kar savurma aracımızı kullanıyoruz. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar var. Kış şartlarının ağır olduğu bu bölgede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz' dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Koçgüden Mahallesi sakinlerinden Adem Çiftçi ise günlerdir yollarının kapalı olduğunu belirterek, zorlu şartlara rağmen yollarını ulaşıma açan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, kırsalda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 112 mahalle ve 108 mezra yolunun açılması için ekiplerin aralıksız çalışmaları sürüyor.