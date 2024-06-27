Başiskele Yakup Altun Stadındaki çalışmaları inceleyen Başkan Büyükakın, ‘’Spora yapılan yatırım, Kocaeli’nin geleceğine yapılan yatırımdır’’ dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerinin kullandığı alanların yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Yakup Altun Stadında sentetik çim saha ve tesis binası çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın, “Spora yapılan yatırım aslında Kocaeli’nin ve Türkiye’nin geleceğine, gençlerine yapılan yatırım demektir. Kocaeli’nin her yerinde benzer tesisleri hayata geçirerek gençlerimizin geleceğe daha iyi yetişmesini amaçlıyoruz” dedi.

KOCAELİ’NE YENİ SPOR YAŞAM ALANLARI

Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Yeni Türkiye yüzyılında en önemli yatırım alanlarından bir tanesinin spor yaşam alanları olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, ‘’Sporcularımızın aileleriyle, hocalarıyla, teknik ekiplerle beraber spor yapabilecekleri, spor yaşamlarına güven içinde devam edebilecekleri spor tesisleri değil spor yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN: BİLİMSEL AKILLA ÇALIŞIYORUZ

Büyükşehir olarak yılın 365 günü çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, yapılan her yatırımın arkasında bilimsel aklın olduğunu anlattı. Başkan Büyükakın, “Spor alanında yaptıklarımızın arkasında katılımcı bir yaklaşım var. Yatırımlarımızı bilimsel akla dayandırıyoruz. Bu tesisleri yaparken belediye başkanımızla, KASKF başkanımızla, kulüp başkanımızla, muhtarlarımızla istişare ediyoruz. Yani bölgedeki yerel aktörlerle fikir alışverişinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Kartepe’nin tesis bakımından en hızlı yatırım alan ilçelerden olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, Yakup Altun Stadının FIFA standartlarına uygun bir hale getirildiğini söyledi.

KOCAMAN: ÇOK KALİTELİ BİR TESİS

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman ise konuşmasında Kartepe’nin hem sporu hem futbolu çok seven bir ilçe olduğunu ifade etti. Kocaman, “Köseköy, bugüne kadar birçok sporcu, futbolcu yetiştirdi. Bizim kıymetli kulübümüzün uzun yıllardır kullandığı sahanın bugün yenilenmesinin finalindeyiz. Değerli Büyükşehir Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çünkü Ateş Sporun bu sahası, Kartepe’nin her bölgesinin çocuklarının istifade edebileceği, gençlerin spor yapabileceği, buradan geleceğe daha emin adımlarla yürüyebileceği bir tesis oldu. Gerçekten çok kaliteli bir tesis. Gençlerimize, çocuklarımıza, spor kulüplerimize hayırlı olsun” dedi.

AYDIN: BAŞKANIMIZ GENÇLERE HİZME EDİYOR

KASKF Başkanı Aydın da sözlerine Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek başladı. Başkan Büyükakın’ın hayalleri bir bir gerçekleştirdiğini söyleyen Aydın, şu şekilde konuştu; “Başkanımız kentimizdeki tüm gençliğe ve spor kulüplerine önemli hizmetler veriyor. İçinde bulunduğumuz tesisin özelinde konuşmak gerekirse zemini balçık halde olan tesis bugün Türkiye genelinde kimsenin sahip olamayacağı bir tesis oldu.” Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Adıgüzel de konuşmasında, hayalleri gerçekleştirerek, Köseköy’e güzel bir tesis kazandıran Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

FIFA STANDARTLARINDA SAHA

Sporun başkenti olma hedefiyle çalışmalarını yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun her alanına destek veriyor. Amatör spor kulüplerinin kullandığı alanların yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda yapan Büyükşehir Belediyesi, şehre uzun süre hizmet veren Başiskele Yakup Altun Stadında yenileme çalışmaları başlatmıştı. Sona yaklaşılan proje FIFA standartlarına uygun hale getirildi.

TAMAMLANMA ORANI %90

10 bin m²'lik alanda sporcular için sentetik çim saha yenilendi. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68 x105 metrelik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize edildi. Ekipler sentetik çim sahanın çizgilerini çekti. Sentetik çim saha yanında yer alan yedek kulübelerinde çalışmalar sürüyor. Gece maçı oynamaya elverişli aydınlatma ve otomatik sulama tesisatları tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Projenin tamamlanma oranı %90’a ulaştı.

3 KATLI TESİS BİNASI

Yakup Altun Stadı yenileme çalışmaları kapsamında 3 katlı tesis binası inşa edildi. Tesis binasının dış cephe mantolaması yapıldı. İç kısımlarda ise seramik döşeme işlemleri yapılıyor. Binanın elektrik tesisatları tamamlandı. 3 katlı olarak planlanan tesis binasının zemin katında tuvalet- duş ve soyunma odaları, bay bayan hakem odaları. Birinci kat içerisinde 140 m2 fitness salonu, giyinme soyunma odası, masaj salonu, antrenör odası, tuvalet ve duşlar yer alıyor. Çatı katında ise lokal oturma alanları ve mutfağı, eğitim salonu, 2 ofis, mescit ve bay-bayan lavabo doğu ve batı cephelerinde açık teraslar bulunuyor.