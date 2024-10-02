KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada gençlerin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükakın’a Başkan Vekili Hasan Soba, Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya eşlik etti. Büyükakın, yaptığı açıklamada gençlerin umudu olmayı sürdüreceklerini ve gelişimleri boyunca yanlarında olacaklarını belirterek şunları söyledi:

BİN 127 GENÇ FAYDALANDI

“12 yıldır devam eden bu projede, gençlerimizin mesleki eğitim alarak sosyal hayata yeniden kazandırılmalarına katkı sunuyor, sağlık, eğitim ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca sanat ve spor gibi alanlarda yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyoruz. Uzmanlarımızla gençlerimizin duygusal ve zihinsel gelişimlerini destekliyoruz. Bugüne kadar bin 127 öğrencinin eğitimine dokunan merkezlerimiz, birçok gencimizin açık liseyi tamamlayıp üniversiteye geçiş yapmasını ve şehirde istihdam edilmesini sağladı. İzmit ve Gebze’deki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezlerimiz, gençlerimize umut oluyor ve onların geleceğine yön veriyor.”

GEBZE BEYAZ KALPLER MERKEZİ'NDE NELER VAR?

Beyaz Kalpler, 14-18 yaş aralığında olup sosyal risk grubunda yer alan, çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam etmeyen, ergenlik dönemi problemleriyle baş etmekte güçlük yaşayan bireyler için mesleki eğitim atölyeleri ve hobi atölyeleriyle psiko-sosyal desteklerin sunulduğu önleyici bir sosyal hizmet çalışması. Gebze ilçesinde hizmet veren Beyaz Kalpler Merkezi’nde restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis, 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane gibi alanlar bulunuyor.