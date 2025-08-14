Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bilimsel çalışmalarını sürdüren ve nitelikli yayınlar üreten akademik personelini ödüllendirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2024 yılında Web of Science veri tabanında taranan dergilerde BUÜ adresli yayımlanan ve araştırma alanında en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan 78 yayının yazarlığını yapan akademisyenlerle bir araya geldi. BUÜ Ar-Ge Koordinatörlüğünün üstlendiği ve BUÜ Güçlendirme Vakfı’nın desteklediği törende yayın yapan akademisyenlere para ödülleri takdim edildi.

Programda kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitelerinin en önemli başarı kıstaslarından birisinin yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayınlar olduğuna işaret ederek; “Bu ölçütü çok daha yukarı çekebilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akademisyenlerimizi teşvik etmek için de yönetim ve vakıf olarak bir ödül töreni düzenlemek istedik. 2023 yılına oranla bu yıl başarı yüzdemizi biraz daha yukarılara çektik. Incites veri tabanında listelenen ve belli bir araştırma alanında yüzde 10’luk dilimde en çok sayıda atıf alan üniversitemiz yayınlarının üçte biri uluslararası işbirlikleri ile gerçekleştirilmiş. Yayınların yüzde 70’I Q1 değerlikli dergilerde, yüzde 90’ı da Q2 değerlikli dergilerde basılmış” dedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF İLK 1000

2024 ve 2025 yılları için başarı kriterlerini yukarı doğru çevirdiklerinin altını çizen Rektör Yılmaz; “1001 projelerinde kendi ölçeğimizde değerli bir atak yapmış olduk. 10 tane projemiz kabul oldu. Araştırma üniversiteleri içerisinde kayda değer sayıda sosyal bilim projesi de var. Bu da bizim adımıza sevindirici oldu. Daha kompakt yapıda, çok daha yarışmacı, çok daha rekabetçi bir üniversiteye doğru gidiyoruz. Öncelikli hedefimiz hızla dünyadaki ilk 1000 üniversite içerisine girmektir. Orta ölçekli hedefimiz ise en iyi 500 üniversite arasında yer alabilmektir. Bu değerli sıralamada yer alan tüm akademik personelimize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Bu gayretin önümüzdeki dönemlerde de sürdürülmesi büyük bir önem taşıyor. BUÜ kimliği hepimiz için çok önemli. Bu kimliği layık olduğu yere hep birlikte taşıyalım” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da başarılı akademisyenleri tebrik etti. Program, listede yer alan öğretim üyelerine teşekkür belgeleri ve destek çeklerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.