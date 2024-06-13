Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) Yaza Merhaba etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet olmasaydı ben de, sizler de buraya gelemezdiniz” dedi.BURSA (İGFA) - BUSİAD Evi Bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, “Cavit Çağlar-Fırtınalı bir Yaşamöyküsü” isimli Hulusi Turgut tarafından yazılan kitabın hayata geçiş hikayesini anlatan BUSİAD’ın 40 yıllık kıdemli üyesi Cavit Çağlar, kitabın bir dönemi de anlattığını ifade ederken, “Bu dönemde Atatürk vardır. Atatürk cumhuriyeti kurmasaydı bizler sadece birer kul olarak kalacaktık. Vatandaşlığın kıymetini gördük. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet olmasaydı ben de sizler de buraya gelemezdiniz” dedi.

Çağlar, “5 yaşında kayıkla Meriç üzerinden Edirne’ye geliyoruz. Oradan Akhisar’a yerleşiyoruz. Çalışarak geçirdim çocukluk yaşlarını. Sabah trenine simit, kurabiye satar oradan okula giderdim” diyerek anlattı. Çocukluk yıllarının ardından, İstanbul’a gidişi ve dayısı Şükrü Şankaya ile ortak oluş hikayesini de aktadı.

Çağlar, İsmet İnönü, Süleyman Demirel ve dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural ile yaşadığı anıyı da aktarırken, kendisini vefat eden ve Bursa’da yatan kardeşine benzeten, Genelkurmay Başkanı Cemal Tural sayesinde erken tezkere aldığını da kaydetti. Çağlar, “Hayatın cilvesine bakın. O dönem ilk kez gördüğüm Demirel ile daha sonra baba oğul olduk” dedi.

Kendisinin en büyük başarısının eşine ait olduğunu da ifade eden Çağlar, “Eşim çocuklarıma hem anne hem baba oldu” ifadesini kullandı.

UÇAK KRİZİ...

Türkiye-Rusya uçak krizi konusunda devreye girişini de aktaran Çağlar, Eski Genelkurmay Başkanı ve Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir sohbeti sırasında konunun gündeme geldiğini ve “Çözeriz paşam” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de konuyu görüştüklerini aktardı. Çağlar, başta Azerbaycan olmak üzere bölge ülkelerindeki dostlukları sayesinde sorunun çözümüne katkı koyduğunu da dile getirdi.

Çağlar Bursa halkını daima arkasında hissettiğini de ifade ederken, sözlerini “Bir şeye inanmışsam, mücadeleyi severim ve pes etmem” diyerek tamamladı.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise, Cavit Çağları’ı kürsüye davet etmeden önce BUSİAD’ın geçen sonbahardan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin kısa bir sunum yaptı ve sonra Yaza Merhaba etkinliğinin konuğu Eski Devlet Bakanı ve BUSİAD’ın kıdemli üyelerinden Cavit Çağlar’la ilgili konuştu.

Küçükkayalar, “İş adamı, siyasetçi, spor insanı olarak kentimize ve BUSİAD’ımıza önemli katkılar yapmış, Doğan Ersöz Ödülü’nü bir Bursalı olarak ilk alan kişi olan Sayın Cavit Çağlar’ı ağırlamak bizi kıvandırıyor. Bursaspor'a kupa kazandıran, Bursa’nın ihracatla tanışmasında önemli bir yeri olan, Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılı uluslararası bir sorunu, bir devlet adamı ve vatansever olarak devreye girerek çözüme kavuşturan Sayın Cavit Çağlar, bugün bizleri biraz geçmişe götürecek ve kendisinin çok yönlü kişiliği bizlere ışık olacak kuşkusuz.” dedi.