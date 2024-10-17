Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, bakım ve onarım çalışmalarını kendi bünyesinde gerçekleştirerek hem yolculara güvenli ve kesintisiz seyahat imkanı sunuyor hem de dış kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak kamu bütçesini etkin bir şekilde koruyor. BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, “Dışarıdan hizmet alma yerine bu işlemleri kendi bünyemizde gerçekleştirmeye başladık. Bu sayede yıllık 23 milyon TL tasarruf elde ettik” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanabilir ve daha ulaşılabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri aracılığıyla Türkiye’ye örnek olmaya da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, toplu taşıma hizmetlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için bakım ve onarım çalışmalarını kendi bünyesinde yürütüyor. Bu sayede yolculara daha güvenli ve kesintisiz seyahat deneyimi sunan BURULAŞ, atölyelerdeki titiz çalışmaları sayesinde dış kaynaklara olan bağımlılığı azaltıyor ve kamu bütçesini etkin bir şekilde korumuş oluyor. Araçların motor, şanzıman, fren ve elektronik sistemlerinin bakımını kendi bünyesindeki deneyimli ekiplerle yapan BURULAŞ, böylelikle yıllık 23 milyon lira tasarruf sağlamış oldu. Öz kaynaklara dayalı bakım çalışmaları, araçların ömrünü uzatırken, toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. YILDA 23 MİLYON LİRALIK TASARRUF BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, toplu taşıma hizmetinde önemli rol üstlenen tekerlekli araçların ve otobüslerin bakımlarının Osmangazi merkez, Yıldırım ve Terminal olmak üzere üç farklı lokasyonda gerçekleştirildiğini belirtti. Merkezlerde, araçların sefere çıkmadan önce konforlu yolculuk için ihtiyaç duydukları her türlü mekanik, lastik, kaporta, boya ve cam gibi bakımlarının yapıldığını söyleyen Beşli, “Ustalarımızın verimliliğini artırmak amacıyla onların değerini yükselttik. Dışarıdan hizmet alma yerine bu işlemleri kendi bünyemizde gerçekleştirmeye başladık. Bu sayede yıllık 23 milyon TL tasarruf elde ettik. Toplu taşımada problemsiz otobüs sayısını en yüksek seviyede tutmayı hedefliyoruz” dedi.

Otobüs Bakım Müdürü Enes Başol ise 546 araçlık filonun yaklaşık yüzde 25’ine günlük bakım ve onarım hizmeti sağlandığını ifade etti. Başol, “Atölyelerimizde motor, şanzıman, diferansiyel gibi ana bileşenlerin yanı sıra fren sistemleri, elektrik-elektronik sistemler ve hidrolik-pnömatik sistemlerin onarımlarını öz kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.