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Kente değer katmak, teknolojinizi kamu ölçeğinde büyütmek ve İstanbul’da fark yaratmak isteyen herkes 14 Eylül 2025 tarihine dek tech.istanbul/growth web adresinden detaylı bilgi alıp başvuruda bulunabilecek.

Tech Istanbul Growth, teknoloji ve kamu iş birliğiyle İstanbul’un geleceğini şekillendiriyor.

850’den fazla başvuru alan program, 151 girişimi İBB ile buluştururken, 58 PoC başarıyla tamamlandı.

Mobilite, çevre, enerji ve dijital dönüşüm alanındaki girişimler, İstanbul’da ürünlerini test ederek büyüme süreçlerini hızlandırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tech Istanbul Growth Programı, teknoloji girişimlerini kentsel sorunlara çözüm üretmek için destekliyor. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tech Istanbul Growth Programı, satışa hazır teknolojik ürünlere sahip ileri aşama girişimlere, İBB ve iştirakleriyle PoC (Proof of Concept) yapma imkânı sunuyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.