Bursa, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında açıklanan yeni teşvik sistemiyle birlikte yüksek teknoloji ve yeşil dönüşüm yatırımlarında öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kente sismik izolatör üretimi, 5 eksenli işleme merkezi üretimi, biyopolimer üretimi ve rüzgâr türbini yatırımları gibi stratejik alanlarda önemli desteklerin sağlanacağı duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), BEBKA ile iş birliğiyle “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi. BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin olağanüstü bir hızla değiştiğini vurguladı. İş dünyasının daha çevik, yenilikçi ve dayanıklı olması için yeni nesil desteklere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Batmaz, “Yeni destek programı, bölgemizin potansiyelini harekete geçirerek, yatırımı, üretimi ve istihdamı artıracak bir yol haritası niteliğinde. Bursa özelinde destek kapsamına alınan biyopolimer üretimi çevre dostu malzemelerle yeşil dönüşümün önünü açarken, sismik izolatörler kentimizi depreme daha dayanıklı hale getirecektir. Yüksek hassasiyet gerektiren işleme merkezleri, sanayimizi teknolojiyle buluşturacak; rüzgâr türbini yatırımları ise kentimizi yenilenebilir enerjide bir merkez haline getirecektir.” dedi.

Yüksek Teknoloji Üretiminde Lider Kent Hedefi

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, programın Bursa’nın yatırım kültürünü destekleyeceğini, gençlere iş imkânı sağlayacağını, sanayiyi güçlendireceğini ve Türkiye’ye küresel rekabette avantaj kazandıracağını belirtti. Batmaz, “BEBKA, yatırımcının önünü açan, girişimcimize cesaret veren, kaynakları doğru alanlara yönlendiren yapısıyla bu programın başarısında kilit rol üstlenmektedir. Bizler de BTSO olarak üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bursa’mızı yüksek teknoloji üretiminde, yeşil ve dijital dönüşümde ve katma değerli ihracatta lider bir konuma taşımak istiyoruz. Bu hedef aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun da güçlü bir parçası.” dedi.

Yeni Teşvik Sisteminde 4 Stratejik Alan

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram da desteklere ilişkin bilgiler verdi. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında “teknoloji hamlesi, yerel kalkınma hamlesi ve stratejik hamle” olmak üzere üç ana başlık bulunduğunu söyledi. Program kapsamında Bursa için 4 yatırım alanı belirlendiğini ifade eden Bayram, “Bunlar; sismik izolatör üretimi, 5 eksenli işleme merkezi üretimi, biyopolimer üretimi ve rüzgâr türbini yatırımlarıdır. Bu yıl içinde söz konusu alanlarda önemli teşvikler sağlanacak. Süreç dinamik bir şekilde ilerleyecek ve 2026 yılında farklı alanlarda yeni yatırım başlıkları da gündeme gelecektir.” diye konuştu.

Uzmanlardan Detaylı Sunum

Toplantının açılış konuşmalarının ardından, teşvik paketlerine ilişkin teknik bilgilendirmeler yapıldı. Uzman Mustafa Kuru, Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Jülide Alan ve Uzman Mehmet Ünür, katılımcılara “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi”, “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” ve “Kaynak Verimliliği Teknik Destek Programı” hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.