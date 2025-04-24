Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri şampiyonluk kupasıyla Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor’un şampiyonluk kupasının bu defa ki durağı Osmangazi Belediyesi oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerini başkanlık makamında şampiyonluk kupasıyla ağırladı. Başkanlar şampiyonluk kupasını beraber kaldırarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları, taraftarları ve şampiyonlukta katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan “Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Gerçekten Bursa’nın birlik beraberlik ve kenetlenmeye ihtiyacı vardı. Enes başkanımızın liderliğinde Bursaspor, 3 hedeften birini gerçekleştirdi. Bizim için asıl hedef hepimizin bildiği gibi süperlik, inşallah kazasız belasız önce ikinci, sonra birinci lig ve daha sonra hak ettiği yer olan süper ligde şampiyonluğa oynayacak bir Bursaspor, bu ekibin bunu başaracağına inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi desteklerimizle bundan sonrada tam olarak Bursaspor ve yönetiminin yanında olacağız. Başarılar diliyoruz inşallah süper ligde de bu kutlamaları yaparız” dedi.

11 aylık ciddi emeklerin verildiğini ifade eden Bursaspor Başkanı Enes Çelik, “Sadece yönetim kurulu üyelerimizle birlikte değil şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları, belediler, iş adamları ve herkesin ciddi anlamda katkıları oldu. Bizde kupamızı almamızın ardından ziyaretlerimize başladık. Bugün ise yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret ederek kendilerine teşekkür ettik. Önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz onları konuştuk. Önümüzdeki sene bu zamanlarda yine kupayla gelmek kısmet olur inşallah” şeklinde konuştu.