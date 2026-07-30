İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 10. İzmir Üniversite Tercih Fuarı'nda aday öğrenciler ve aileleriyle buluşarak üniversitenin akademik birikimini, eğitim olanaklarını ve araştırma odaklı yapısını tanıttı. Yoğun ilgi gören DEÜ standında akademisyenler, fakülte ve programlar hakkında kapsamlı bilgiler verirken, aday öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirerek tercih sürecine katkı sundu.

Fuarın ilk gününde DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, üniversite standını ziyaret eden aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesinin eğitim imkânları, akademik programları ve öğrencilere sunduğu olanaklar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşırken, tercih sürecine ilişkin yöneltilen soruları da yanıtladı.

Etkinliğin ikinci gününde ise DEÜ'lü akademisyenler, üniversitenin eğitim programları, araştırma altyapısı, uluslararası fırsatları ve kampüs yaşamına ilişkin merak edilen konularda aday öğrencileri bilgilendirdi. Gerçekleştirilen birebir görüşmelerde öğrencilerin kariyer hedeflerine uygun tercih yapabilmeleri amacıyla kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

'GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: '10. İzmir Üniversite Tercih Fuarı'nda bizlerle buluşan tüm aday öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Üniversitemizi yakından tanıma fırsatı bulan gençlerimizin tercih süreçlerini daha bilinçli şekilde yürütebilmelerine katkı sağlamaktan mutluluk duyduk. Dokuz Eylül Üniversitesini tercih edecek tüm gençlerimizi, güçlü akademik kadromuz, nitelikli eğitim anlayışımız ve araştırma odaklı yapımızla geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.

Kaliteli bir eğitim, güçlü bir yabancı dil altyapısı ve araştırmacı kimliği, mesleki başarı için en önemli unsurlardır. Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerine bu üç alanda da güçlü bir eğitim ortamı sunmaktadır. Öğrencilerimizin yalnızca diploma sahibi bireyler olarak değil; sorgulayan, üreten, uluslararası düzeyde rekabet edebilen ve ülkemize değer katan mezunlar olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Fuar boyunca büyük özveriyle görev yapan, emeğiyle katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, tercih yapacak tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyorum.'

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