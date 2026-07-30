KOCAELİ (İGFA) - Günün her saatinde ailelerin vakit geçirdiği, çocukların güvenle oyun oynadığı ve her yaştan vatandaşın bir araya geldiği Gebze Millet Bahçesi, yeni projelerle gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi'ne değer katan yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Antikkapı Restoran ve Kafe ile Lokomotif Çocuk Köyü'nü vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir, 'Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi', 'İtfaiye Hizmet Binası' ve 'Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi Projesini' de yakın zamanda bölgeye kazandıracak.

10 BİN KİŞİLİK CAMİNİN YAPIMINA BAŞLANDI

Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gebze Millet Bahçesi'nin doğu bölümünde 10 bin kişi kapasiteli caminin yapım çalışmalarına başladı. Tamamlandığında bölgenin önemli ibadet merkezlerinden biri olacak cami, Gebze Millet Bahçesi'nin sosyal yaşamına manevi bir değer katacak.

MİLLET BAHÇESİ'NİN DEĞERİNE DEĞER KATACAK

Gebze Millet Bahçesi; bugün vatandaşların dinlenmek, yürüyüş yapmak, çocuklarıyla vakit geçirmek ve sosyalleşmek için tercih ettiği önemli yaşam merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Yapımına başlanan camiyle birlikte millet bahçesinin fonksiyonları daha da artacak. Tamamlandığında ziyaretçiler ibadetlerini modern, ferah ve estetik bir ortamda yerine getirme imkânı bulacak. Cami, yalnızca bir ibadet mekânı olarak değil, aynı zamanda Gebze Millet Bahçesi'nin sosyal yaşamını tamamlayan ve vatandaşların ortak kullanımına hizmet eden bütünleşik bir yaşam alanının önemli bir parçası olacak.

İBADET VE YAŞAMI BULUŞTURAN YATIRIM

Projede hafriyat çalışmaları aralıksız devam ederken, kısa süre içerisinde grobeton imalatına başlanması planlanıyor. İnşaat çalışmaları etaplar halinde sürerken, tamamlandığında caminin Gebze Millet Bahçesi'nin simge yapılarından biri olması hedefleniyor. Modern mimarisi ve geniş kullanım alanıyla hizmet verecek yapı, hem ibadet ihtiyacını karşılayacak hem de millet bahçesinin sosyal ve kültürel dokusuna değer katacak.

625 ARAÇLIK OTOPARK İNŞA EDİLECEK

Projeyle birlikte vatandaşların ulaşım ve otopark ihtiyacı da düşünülerek toplam 625 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek. Böylelikle hem millet bahçesini ziyaret edenler hem de camiyi kullanacak vatandaşlar için önemli bir ulaşım kolaylığı sağlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda camii projesine çok yakın noktada yer alan sanayi kavşağında yeni ve modern bir kavşağın inşasına da devam ediyor. Modern kavşak tamamlandığında millet bahçesi ve camiye ulaşım daha da kolaylaşacak. Bölge halkı ve özellikle sanayi esnafının Gebze Millet Bahçesi Camii'ne ulaşımı daha kolay olacak.

47 BİN METREKARELİK DEV PROJE

Gebze Millet Bahçesi'nin doğu kısmında (oto sanayi yönünde) inşa edilen cami, 25 bin 681 metrekarelik parsel üzerinde yükselecek. Toplam 47 bin 613 metrekare inşaat alanına sahip projede, iki bodrum katta otopark ve cami müştemilatları yer alırken, zemin katta ana ibadet alanı, üst katlarda ise mahfil bölümleri ve yardımcı mekânlar bulunacak. Cami tamamlandığında aynı anda yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.

İNŞAATIN İLK ETAP İMALATLARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yapım çalışmaları kapsamında ilk etapta yapı aplikasyonu, kazı ve dolgu işlemleri, iksa uygulamaları, statik taşıyıcı sistemler, temel drenajı, su ve ısı yalıtımı, istinat duvarları, dış duvar imalatları ile ana kubbe ve yardımcı kubbelere ilişkin betonarme hazırlıkları gerçekleştirilecek. Ayrıca yağmur suyu altyapısı, temel topraklama sistemi ve cami ile avlu aydınlatmalarına yönelik elektrik ve mekanik altyapı imalatları da proje kapsamında hayata geçirilecek.