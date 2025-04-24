Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Kayseri’de gerçekleştirilen şampiyonada dördüncü olarak Milli takımla Balkan Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.MUĞLA (İGFA) - Kayseri’de gerçekleştirilen Navek Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Türkiye dördüncüsüoldu. Aybige Feride Üstündağ elde ettiği bu başarı ile Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan Balkan Şampiyonası’nda milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

AYBİGE TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

U11 kategorisinde dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı sporcusu Aybige Feride Üstündağ 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen Navek Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda başarılı bir performans sergiledi.Türkiye genelinden 30 ilden toplam 219 sporcunun katıldığı Navek Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası’ndaMinik Kızlar Kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride ÜstündağTürkiye dördüncüsüoldu.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINDA YER ALMAYA HAK KAZANDI

Elde ettiği dereceler sayesinde Aybige Feride Üstündağ, 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek olan Minik-Küçük Balkan Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer almaya hak kazandı.

BAŞKAN ARAS: “SPORA VE SPORCUYA OLAN DESTEĞİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kayseri’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda dördüncü olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörüHale Balım Üstündağ’ıkutladı.

Başkan Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız, hem ulusal hem de uluslararası alanda bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak, masa tenisi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ, Kayseri’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği dördüncülük elde ederek hem bizleri hem de Muğla’mızıgururlandırdı.Başta değerli antrenörümüz Hale Balım Üstündağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcumuz Aybige’yi yürekten kutluyorum.Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.