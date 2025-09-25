Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, okul başkanlığı seçimini kazanan Kaan Göktuğ’u Çalı İlköğretim Okulu’nda ziyaret etti. Göktuğ’un seçimde Bursaspor’u temsil etmesi vaadini tutan genç öğrenciye tebrik mesajı yağdı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursa’nın Çalı İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek, okul başkanlığı seçimini kazanan Kaan Göktuğ’u tebrik etti.

Kulübün sosyal medya paylaşımında, Göktuğ’un seçim kampanyasında kendisini kulübe davet etmesi vaadini tutarak bu ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

https://twitter.com/BursasporSk/status/1971220674783109342

Çelik, Göktuğ ve okul arkadaşlarıyla sohbet ederek, Bursaspor’un gençlere verdiği değeri vurguladı.

Video, “Genç liderlerimize gurur duyuyoruz” mesajıyla paylaşıldı.