Bursa'da yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan gölge oyunu Karagöz'ü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, 'Karagöz Yolda' gölge oyunu ile çocuklara sömestr tatilinde unutulmaz anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın geçmişten gelen kültürel mirasını kentin yarınlarına taşımak amacıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde 'Karagöz Yolda' gölge oyunu gösterisi düzenledi.

Sömestr tatilindeki çocukların keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlikte Usta Hayali Nevzat Çiftçi, geleneksel gölge oyunu Karagöz'ü esprili bir dille perdeye yansıttı. Oyunun sahnelendiği salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar oyunu kahkahalar eşliğinde keyifle izledi. Sömestr tatilinde çocukların kahkahalarıyla renklenen etkinlikte, Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları büyük ilgi görürken, kültürel aktarım eğlenceli bir aktivite ile gerçekleştirildi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği program, çocukların sosyal gelişimine katkı sunarken, geleneksel sanatların yaşatılmasına da önemli bir katkı sağladı.

'OSMANGAZİ'DE KARAGÖZ RÜZGARI DEVAM EDECEK'

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan usta hayalî Nevzat Çiftçi, 'Karagöz'ün büyüklüğü ve güzelliği burada, salonda sadece çocukların değil büyüklerin de olmasıyla görülüyor. Karagöz'ü büyük yapan, bir kesime değil her kesime hitap etmesidir. Karagöz'ün her şeyi bir araya toplayan bir yapısı var ve bunu bugün burada gördük. Oyunu sahnelerken biz de, çocuklar ve aileleri de çok eğlendi. Osmangazi'de Karagöz rüzgarı devam edecek. Karagöz bir şey söylediği zaman bunu özellikle anaokulu çocuklarında daha çok görüyoruz. Çocukların uzun zamanda öğrenemediği bir konuyu Karagöz söylediğinde, çocuk bunu bir oyunda öğreniyor ve unutmuyor. Bu oyunu izleyen çocuklara bir yıl sonra sorsanız bile burada anlatılanları size söyleyebilirler.' şeklinde konuştu.

Oyunu büyük bir keyifle izleyen çocuklar Sömestr tatillerinde kendilerine böyle bir imkan tanığı için Osmangazi Belediye Erkan Aydın'a teşekkür etti.