Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı bölgelerindeki istinat duvarlarına ve köprülü kavşak ayaklarına Uludağ'da yetişen endemik bitki türlerini resmederek cadde ve sokaklara değer katıyor. Adeta tuval gibi kullanılarak sanat eserine dönüştürülen alanlar, kente görsel ve estetik zenginlik katıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendirme ve mekanları sanatla buluşturma hedefiyle başlattığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından 'Uludağ Endemik Bitkileri' temasıyla kentin farklı bölgelerindeki istinat duvarlarında ve köprülü kavşak ayaklarında resim uygulaması yapılıyor.

Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı altındaki 570 metrekarelik alan üzerine orman siluetini yansıtan Büyükşehir Belediyesi ressamları, sadece Uludağ'da yetişen endemik bitkileri duvarlara büyük titizlikle resmetti. Daha önce Sırameşeler bölgesindeki duvarlara uygulanan benzer çalışmayla bütünlük sağlayan bitki motifleri, Bursa'nın simgesi Uludağ'ı şehir merkezine taşımış oldu.

ULUDAĞ'IN SİLUETİ KENT MERKEZİNE YANSIDI

BUSKİ Avrupa Konseyi Bulvarı bağlantı köprülü kavşağı sütunları ise modern kentsel sanat anlayışıyla tasarlanan 'huş ağacı' motifiyle estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Beş köprü ayağı ve iki duvar üzerine yapılan uygulama ile yoğun trafik akışının yaşandığı bölge görsel açıdan da zenginleştirildi. Şehir merkezinde aktif kullanılan alanları estetik bir görünüme kavuşturan ekipler, vatandaşların günlük yaşamında çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyor.