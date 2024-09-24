Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen periyodik eğitim çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticilerine yönelik, ‘Eşitlikçi Kent ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme’ eğitimi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda yapıldı. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu üyesi ve Uluslararası Kapsayıcılık ve Eşitlik Uzmanı Burcu Üzümcüler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Füsun Serim tarafından verilen eğitime, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Erman Aydın, BİNTED Genel Müdürü Nurcan Kırçova, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve şube müdürleri katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, tüm kesimleri kapsayan adil bir hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda bireylerin kentin tüm imkanlarından eşit bir şekilde yararlanmasını hedeflediklerini söyleyen Yıldız, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bütün fiziksel yapı çalışmalarımızı, bütçeleme programlarımızı ve sosyal politikalarımızı kadın, çocuk, yaşlı, engelli bireylerimizi de kapsayacak şekilde hayata geçirmek arzusundayız. Toplumda kadın güçlü olursa çocuk güçlü olacaktır. Çocuk güçlü olduğunda toplum daha dirençli bir yapıya ve adil bir yapıya ulaşacaktır” dedi.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu üyesi ve Uluslarası Kapsayıcılık ve Eşitlik Uzmanı Burcu Üzümcüler, eğitimle farkındalık düzeyini yukarılara çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bütçeleme süreçlerinin tüm grupları kapsamasına yönelik bir bakış açısı sunduklarını dile getiren Üzümcüler, “Her bir grubun tüm hizmetlerden daha etkin faydalanabilmesi üzerine interaktif bir çalışma yaptık. Bütçelerin hazırlanış süreçlerine ve hizmetlerin daha kapsayıcı olmasına yönelik paylaşımlarda bulunduk” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Füsun Serim ise yerel yönetimlerin tüm dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözeterek hizmet sunması gerektiğini, eğitimde bu konuda farklı bakış açıları sunduklarını anlattı.