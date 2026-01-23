Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' kapsamında düzenlenecek anma törenleri, Osmanlı'nın ilk kuruluş hutbesinin okunduğu Yenişehir Kumluk Camii'ndeki mevlit programıyla başladı.

BURSA (İGFA) - 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' kapsamında 2026 yılının tamamını '700. Fetih Yılı' olarak ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşesinde düzenleyeceği birbirinden anlamlı etkinliklerle geçmişten geleceğe güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük yıl dönümü için 'Köklerimizden Geleceğe' temasıyla hazırlanan etkinlikler, 1302 yılında Yenişehir Ovası ve çevresinin fethedilmesiyle Osmanlı adına ilk kuruluş hutbesinin okunduğu Yenişehir Kumluk Camii'ndeki mevlit programıyla başladı. Mevlidin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Bursa'nın fethinde emeği geçenler için dualar edildi.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mahalle sakinleriyle bol bol sohbet ederek günün anlam ve önemine vurgu yapan Başkan Mustafa Bozbey, Cuma namazının ardından misafirlere lokma ikramında bulundu. Bursa'nın fethinin 700. Yılı anısına özel olarak hazırlanan kartpostallar ve pullar da Başkan Mustafa Bozbey tarafından vatandaşlara günün anısına hediye edildi.

'OSMANLI'YI 2026 YILI BOYUNCA ANLATACAĞIZ'

Bu yılın Bursa için çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yıl boyu devam edecek olan etkinlikleri Osmanlı'nın ilk kuruluş hutbesinin okunduğu Kumluk Camii'nden başlattıklarını açıkladı. Osmanlı'nın kurulduğu günden itibaren 600 yıl boyunca dünyanın birçok yerinde çok sayıda eser bıraktığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Devlet idaresi açısından değerli miras bıraktı. Geniş bir coğrafyada etkisi hissedilen Osmanlı'yı, 2026 yılı boyunca birçok programda anlatacağız ve paylaşacağız. Bursa'nın önemini de tüm dünyaya duyurmuş olacağız' dedi.

Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, aslında Bursa'nın üç bölgesinin Osmanlı'ya başkentlik yaptığını vurguladı. Bunun da Bursa'nın çok köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu gösterdiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Bugün başlattığımız anma töreniyle birlikte yıl boyunca Osmanlı'nın tüm yönlerini yurt içinden ve yurt dışından gelecek bilim insanlarıyla birlikte ele alacağız. Geçmişine sahip çıkmayan toplumlar ilerleyemez. Geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi daha iyi oluşturma peşindeyiz. Kutlamaları sadece Bursa'da yapmayacağız. Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne ve İstanbul'da da çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Osmanlı'nın bize bıraktığı mirası tekrar anacağız' diye konuştu.