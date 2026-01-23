Muğla'da Dalaman Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğü hizmete başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Dalaman'ın hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, Dalaman Belediyesi'nin birinci katında bulunan bir ofisin Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirtti.

Başkan Durmuş, 'İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzü Dalaman Belediyesi'ne kazandırdık. Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Müdürü İzzet Ontaş ve ekibi burada görev yapacak. Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm birimlerin koordinasyon merkezi burası olacak' dedi.

VATANDAŞLAR TALEPLERİNİ DOĞRUDAN İLETECEK

Vatandaşların talep ve sorunlarını hafta içi mesai saatlerinde doğrudan iletebileceklerini ifade eden Durmuş, 'Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini ve verimliliğini ilçemizde daha fazla hissedeceğiz. Önümüzdeki süreçte birçok şube müdürlüğünü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İlçe Hizmetleri Müdürü İzzet Ontaş ile koordineli çalışacak şekilde ilçemize kazandıracağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve Genel Sekreterimiz Tayfun Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İlçe Hizmetleri Müdürü İzzet Ontaş ise yaptığı açıklamada, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın önderliğinde ve talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerini, hizmetlerini ve yatırımlarını Dalaman Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Dalaman'ımıza daha iyi hizmet sunmak ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için hep birlikte çalışıyoruz' dedi.