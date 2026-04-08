Ankara Keçiören Belediyesi 2025 yılı faaliyet raporu, nisan ayı olağan meclis toplantısında tüm siyasi parti gruplarının oy birliğiyle onaylandı.

ANKARA (İGFA) - Faaliyet raporunu sunum yaparak paylaşan ve çalışmalarından dolayı meclis üyelerine, belediye bürokratlarına ve personele teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, '2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasında ve raporda yer alan çalışmaların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta kıymetli Keçiörenli hemşehrilerimize, belediye meclis üyelerimize, belediyemizde görev yapan yöneticilerimize ve emektar çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun belediyemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

MECLİS ÜYELERİNDEN ORTAK HİZMET ETME İRADESİ

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, nisan ayı olağan meclis toplantısında yaptığı sunumda; yatırım, altyapı çalışmaları, sosyal yardımlar, çevre hizmetleri, park ve yeşil alan düzenlemeleri ile kültür ve eğitim konuları başta olmak üzere bütün birimlerin faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Faaliyet raporunun sunumunun ardından yapılan oylamada Keçiören Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Özarslan, yaptığı teşekkür paylaşımında, 'Oy birliği, birlik ve beraberlik: Keçiören'imizin geleceği. Bugün, Keçiören Belediyemizin Meclis Toplantısı'nda '2025 Yılı Faaliyet Raporu'muz oy birliği ile kabul edildi.

AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız meclis üyelerimize ilçemize ortak hizmet etme iradelerinden dolayı teşekkür ediyorum.' ifadelerine yer verdi.