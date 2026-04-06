Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'nın fethinin 700. yılı, Bursa Valiliği öncülüğünde düzenlenen anlamlı bir törenle büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı.

Tarihi mirasın yeniden hatırlandığı programda, fetih ruhu asırlar sonra bir kez daha canlandırıldı.

Tören, Ulucami Müezzin Kayyımı Bilal Aydın'ın okuduğu 'Fetih Selası' ile başladı. Ardından Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Karaaslan, Bursa'nın 1326 yılında Osman Gazi döneminde fethedildiğini hatırlatarak, kentin Osmanlı'nın beylikten devlete dönüşmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin bir beylikten devlete dönüşme sürecinde önemli bir payitaht olarak hizmet etmiş çok kıymetli bir şehir olduğunu belirten Prof. Dr. Karaaslan, 'Özellikle kuruluş devrinde Bursa'nın önemi tartışılmazdır. İstanbul'un fethinden sonra başkent İstanbul olsa da Bursa, Osmanlı'nın en önemli 3 şehrinden biri olma özelliğini sürdürmüştür. Bu önemini devletin sonuna kadar korumuştur. Bu bakımdan Bursa; önemli devlet adamları, bürokratlar, mutasavvıflar ve şairler yetiştirmiş köklü bir medeniyet merkezidir. Evet, Bursa bugün fethinin 700'üncü yıl dönümünü kutluyor. Bu, bizler için, özellikle Bursalılar için son derece önemli bir bayramdır. Sözlerimi Keçecizade Fuat Paşa'nın 1855 depremi sonrası Bursa için söylediği veciz ifadeyle tamamlamak istiyorum: 'Bursa, Osmanlı'nın ibadetidir.' Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum' diye konuştu.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise Bursa'nın yalnızca bir şehir değil, köklü bir medeniyetin merkezi olduğunu ifade etti.

Fethin 700. yılına özel hazırlanan etkinliklerle kentin tarihsel birikiminin daha görünür hale getirildiğini belirten Gazioğlu, 'Çünkü biliyoruz ki Bursa'mız, geçmişi anlatan değil, geçmişi yaşatan bir kenttir. Bugün de bu anlayışın bir parçası olarak Pınarbaşı Parkı'nda çok değerli bir eseri kentimize kazandırıyoruz. Geleneksel İznik çinisi teknikleriyle hazırlanan bu anıt, fethin ruhunu yaşatacak ve gelecek kuşaklara güçlü bir iz bırakacaktır. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen sanatçımıza ve bu eserin oluşmasına öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e yürekten teşekkür ediyorum. Bizler inanıyoruz ki tarihini koruyan kentler, geleceğini de güvence altına alır. Bu anlamlı günde başta Osmangazi ve Orhangazi olmak üzere tüm ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Bursa'nın fethinin 700. yılı hepimiz için kutlu olsun. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum' dedi.

Programda Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fadime Sena Yıldırım tarafından 'Bülbül' adlı şiiri seslendirilirken, mehteran takımı ve kılıç kalkan ekibi gösterileri de fetih ruhunu gönüllerde bir kez daha canlandırdı.

Program, 'Fetih Minyatürü'nün açılışıyla sona erdi.