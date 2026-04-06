Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde mercan popülasyonunun artırmak için hayata geçirilen pilot projeye ilişkin görüntüler paylaştı. Bakanlık öncülüğünde başlatılan projeyle Marmara Denizi'nde tahrip olan mercan habitatları restore edilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin ortak yürüteceği 'Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyonu Pilot Projesi' 2 yıl sürecek.

Bozulmuş veya tahrip edilmiş mercan habitatlarının iyileştirilmesi için farklı alanlardan alınan erişkin mercanlar belirlenen lokasyona taşınıp ekiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mercanların restorasyonuna yönelik yürütülen çalışmaların görüntülerini paylaşarak, 'Marmara Denizi'nde Sivriada'dan Hayırsız Ada'ya uzanan bir yolculuk: Denizlerin ormanı mercanları yeniden yaşamla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz' mesajını verdi.

MARMARA İÇİN MERCAN NAKLİ

Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Hayırsız Ada'daki tahribata uğramış sarı gorgon türündeki mercanların arasına Sivriada'dan alınan sağlıklı mercan toplulukları naklediliyor. Bu transplantasyon (taşıyıp ekme) işleminin ardından mercanların her aşaması düzenli olarak takip edilecek.

Proje kapsamında bugüne kadar 200'den fazla mercan fragmanların transplantasyonu gerçekleştirildi. Hayırsız Ada'daki tahrip olmuş mercan resiflerinin yeniden canlandırılmasını sağlayacak projenin ilerleyen süreçte sonuçlarına göre yaygınlaştırılması hedefleniyor.