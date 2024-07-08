Havaların ısınması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaş Bursa çarşılarına akın etti.BURSA (İGFA) - Sıcak yaz günleri ve beraberinde gelen düğün sezonu, Bursalıları dışarı çıkmaya teşvik etti.

Kapalı Çarşı, Tuzpazarı, Uzun Çarşı, ve Reyhan gibi eski pazar yerlerinde haftanın ilk gününde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. 

İzmit Belediyesi kırsal mahallelerin muhtarlarıyla buluşuyor İzmit Belediyesi kırsal mahallelerin muhtarlarıyla buluşuyor

Vatandaşlar, birbirine yakın olan bu noktalarda altın, döviz, kozmetik, sebze-meyve gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 

Yaşanan yoğunluktan dolayı esnafın yüzü gülerken, taleplere de yetişmeye çalışıyorlar.

Kaynak: igf