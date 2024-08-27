ULUTEK Teknopark firmalarından Siberson, siber güvenlik alanında artan güvenlik tehditlerine karşı etkili çözümler sunmayı amaçlıyor. Siberson Kurucu Ortağı ve CEO'su Manav, "Dijital dünyada en üst düzeyde koruma sağlayarak bu alanda lider bir marka olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark bünyesinde siber güvenlik alanında yenilikçi çözümleriyle faaliyet gösteren Siberson, dijital dünyada artan güvenlik tehditlerine karşı Veriket ve Verifim adını verdikleri iki temel ürünle, veri sınıflandırma, dosya bütünlüğü izleme ve veri güvenliği alanlarında güçlü çözümler sunuyor.

‘SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİMİZİ SÜREKLİ OLARAK GELİŞTİRİYORUZ’

Firmanın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Siberson Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökhan Manav, “Veriket ve Verifim gibi ürünlerimizle müşterilerimizin dijital varlıklarını en üst düzeyde koruyoruz. Özellikle verilerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve keşfi gibi işlemleri etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız, müşterilerimizin ISO 27001, GDPR/KVKK, HIPAA gibi veri güvenliği standartlarına uyumluluğunu en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Yapay zeka ve makine öğrenimi ile siber güvenlik çözümlerimizi sürekli olarak geliştiriyor ve güncelliyoruz.” dedi.

‘ULUTEK DESTEKLERİ İLE ÇALIŞMALARIMIZ VERİMLİ İLERLİYOR’

Siber güvenlik alanında yeni ürünler geliştirmenin yanı sıra, mevcut çözümlerini de genişletme yolunda ULUTEK Teknopark’ın sağladığı desteklere de vurgu yapan Manav, “Yakın bir zamanda Veri Sızıntısı Önleme (DLP) çözümümüz Verikor’u piyasaya süreceğiz. Bu ürünle, veri güvenliği alanında yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, sadece yerel değil, uluslararası arenada da etkin bir oyuncu olmak. ULUTEK Teknopark’ın sunduğu imkanlar sayesinde Ar-Ge çalışmalarımızı daha verimli gerçekleştiriyor ve global standartlara uygun çözümler geliştiriyoruz." dedi. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ise, "ULUTEK bünyesinde bulunan firmalarımıza, ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sunarak onların ulusal ve uluslararası başarılara imza atmalarını sağlama hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor ve çalışmalarından dolayı Siberson firmamıza teşekkür ediyorum." dedi.