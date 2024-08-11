Dünya Kitap Severler Günü’nde Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’nde bir araya gelen onlarca Bursalı kitap sever, toplu şekilde kitap okumanın ve birbirleri ile kitap takas etmenin mutluluğunu yaşadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, Dünya Kitap Severle Günü’nde güzel bir etkinliğe imza attı. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’nde düzenlenen Dünya Kitap Severler Günü buluşmasında bir araya gelen Bursalı kitap severler, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi içerisinde yer alan eserleri okudu. Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün’ün moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, Hasan Ali Yücel Klasikleri arasında yer alan kitaplardan birinin içinden rastgele seçilen bir sayfa içerisinde yer alan kelimelerden ‘Blackout Poetry’ tekniği ile anlamlı bir şiir oluşturulmaya çalışıldı. Dünya Kitap Severler Günü buluşmasına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün ve Bursalı kitap severler katıldı.

Böyle güzel bir etkinlikte moderatör olarak görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün, “Dünya Kitap Severler Günü gibi özel bir günde bir araya gelerek, akıl tutulmasına uğranmış bir dünyada kitap ve sevgi adına buluşma gerçekleştirelim istedik. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’nin konuklu ilk etkinliğini yapıyor olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Hasan Ali Yücel klasiklerinden okumalar yaptıktan sonra, kitap takası yaparak güzel bir birliktelik meydana getirmiş olacağız. Hasan Ali Yücel Klasikleri kitaplarından okumalar yapacağım. Kitabın bize neler anlattığından bahsedeceğim. Daha sonra ise sonra ise yeniden yaratım tekniği dediğimiz karalamayla yapılan Blackout Poetry tekniği ile Hasan Ali Yücel Klasikleri kitaplarından birinin içinden rastgele seçilen bir sayfa içerisinde yer alan sözcükleri kullanarak anlamlı şiir meydana getirmeye çalışacağız. Biz buraya gelen gönüllülerden yanlarında kitaplarını getirmelerini istedik. Buraya gelenler birbiriyle getirdikleri kitapları takas ederek paylaşmanın verdiği mutluluğa ortak olacaklar” dedi.

Dünya Kitap Severler Günü’nde kitap severlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da, yaptığı konuşmada “Osmangazi Kent Konseyi olarak ilk etkinliğimizi Hasan A li Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’nde gerçekleştirmek istedik. Her kitap bir dünya ve biz kapıyı araladığımızda önümüze açılan sınırsız bir dünyaya kitaplarla ulaşmak istedik” şeklinde konuştu.