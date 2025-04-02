Bursa'da Gümüşhaneliler bayramın üçüncü günü yerel yöneticilerin de katılımıyla bayramlaşma programında bir araya geldi. Dernek Başkanı Adem Bayram birlik ve beraberliğin altını çizdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da, Gümüşhaneliler, bayramın üçüncü günü düzenlenen programda bir araya geldi.

Programa, Dernek Başkanı Adem Bayram'ın yanı sıra Gümüşhane İl Genel Meclis Üyesi İrfan Bayram, AK Parti Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Gürkan Bilgin, Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, Yeni Dünya Vakfı Bursa İl Başkanı, AK Parti Bursa İl Demokrasi ve Hakem Heyeti Başkanı Tahsin Kara, Dominik Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ömer Aydoğdu, MHP Nilüfer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Aladdin Bayram ve diğer yerel yöneticiler katıldı.

Etkinlikte, çok sayıda Gümüşhaneli de yer aldı. Dernek Başkanı Adem Bayram, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, derneğin her zaman hemşehrilerinin yanında olacağını vurguladı.

Bayramlaşma programı, Gümüşhaneliler arasında dayanışma ve sosyal bağların güçlenmesine katkıda bulundu.