İzmir'de Çiğli Belediyesi, larva döneminin başlamasıyla artan sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almak için başlattığı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye ekipleri, periyodik olarak yürüttükleri program kapsamında parklar, bahçeler, yeşil alanlar ve su birikintileri gibi sivrisineklerin üreme alanlarına çevre dostu ilaçlama yöntemleriyle müdahale ediyor.

Halk sağlığını korumayı ve vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmesini amaçlayan belediye, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle larva döneminde gerçekleştirilen etkili ilaçlama faaliyetleri sayesinde sivrisineklerin yayılmasının önüne geçiliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisineklerin neden olabileceği hastalık risklerini en aza indirmek ve yaz aylarında rahat bir ortam sağlamak için ilçenin her noktasında aktif bir şekilde çalışıyor. Halk sağlığını ön planda tutan Çiğli Belediyesi, yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu önemli mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmalarını larva döneminde hemen başlattıklarını belirtti.

Yıldız, “Halk sağlığını korumak ve yaz aylarında daha konforlu bir yaşam alanı sunmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte sivrisineklere karşı mücadelemizi yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında düzenli ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle parklar, bahçeler, yeşil alanlar ve su birikintileri gibi üreme noktalarına yönelik önleyici tedbirler alıyoruz. 26 mahallemizde bayramda da olmak üzere çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük. Kullandığımız çevre dostu ilaçlarla hem doğayı koruyor hem de etkin bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın da su birikintilerinin oluşumunu engelleyerek bize destek vermeleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.