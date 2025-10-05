Bunlar da ilginizi çekebilir

Doğumun çıplak neşesinden yaşamın çetin kıvrımlarına, ölümün sessiz zarafetine uzanan içsel yolculuğun durağı olan sergi,kültür sanat çevresi tarafından ilgiyle bekleniyor.

'Doğum, yaşam, ölüm' döngüsünün görsel yankısını cyanotype tekniğinin dijital uyarlamasıylayansıtan kadın fotoğrafçılar sanatseverleri sergiyi hissetmeye ve anlamaya davet ediyor. Sergi açılışı 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 15:00'teRessam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek.

BURSA (İGFA) - BUFSAD çatısı altında bir araya gelen 'BİZ' Kadın Fotoğraf Grubu,beşinci yılını 'SARMAL' sergisiyle taçlandırıyor.

