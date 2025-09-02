Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’in Başkan Mustafa Bozbey’e yaptığı ziyarette, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kırgız Cumhuriyeti belediyeleri arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birlikleri değerlendirildi.BURSA (İGFA) - Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki ekip Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Tarihi Belediye Binası’nda ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostane ilişkiler, kardeşlik bağları, belediyeler arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Başkan Bozbey, Bursa’nın köklü tarihi, kültürel zenginlikleri ve güçlü sanayi altyapısıyla Kırgızistan ile her alanda ortak projelere açık olduğunu söyledi. İki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Bozbey, Bursa’nın özellikle kültür, eğitim, turizm ve ticaret alanlarında iş birliği fırsatları sunduğunu belirtti.

Büyükelçi Kazakbaev de misafirperverliğinden dolayı Başkan Bozbey’e teşekkür ederek, Bursa’nın, Türkiye’nin en büyük dördüncü kenti rolüyle Kırgız Cumhuriyeti için büyük bir değer taşıdığını söyledi. Kazakbaev, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların daha fazla ortak çalışma ile pekiştirilebileceğini dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.