Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kestane üretiminin yeniden canlandırılması, sorunların tespiti ve çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla kestane üreticilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Fidyekızık Mahallesi’nde Cumalıkızık, Fidyekızık ve Babasultanlı kestane üreticileriyle bir araya geldi.

Kestane üretiminde karşılaşılan sorunların konuşulduğu toplantıda, çözüm önerileri ele alındı. Üretime yönelik güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin belirlendiği buluşmada, çeşitli hastalıklar sebebiyle azalan üretimin tekrar canlandırılması, kestane üretiminin geliştirilmesi ve sürdürebilirliğin sağlanması üzerinde duruldu.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, "Başkanımız Mustafa Bozbey'in talimatları doğrultusunda üreticileri destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.