Millet Partisi Bursa İl Kurultayında konuşan Genel Başkan Cuma Nacar, Çerçeve Yasa hakkında sert konuştu: Millet, Kanserli Hücre Yasasına 'Evet' diyenleri affetmeyecek.

BURSA (İGFA) - Millet Partisi Olağan Bursa İl Kurultayı, Genel Başkan Cuma Nacar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız'ın güven tazelediği kurultayda 'Bilge Lider' olarak bilinen Millet Partisi'nin kurucusu Aykut Edibali de anıldı.

'MİLLET ÖNÜNDE AFFEDİLMEYECEKLER'

Kurultayda partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takan Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, konuşmasında 'TBMM'de kabul edilen 'Çerçeve Yasa', bize göre 'Kanserli Hücre Yasası'dır. Ülkemizin varlığını ve geleceğini tehdit eden bu yasayı Türk milletinin kahir ekseriyetinin kabul etmediğine, etmeyeceğine inanıyoruz. Sevr benzeri bu ve benzeri dayatmalar, eninde sonunda çöp sepetine atılacaktır. Milletvekilleri; kişilerin değil, Türk milletinin vekili olarak ellerini vicdanlarına koymalı, büyük Türk milletinin buyruğuna baş koymalı ve en kısa zamanda bu kanunu yürürlükten kaldıracak yasayı derhal Meclis'ten geçirmelidir. Türkiye'de etnik bölücü katil teröristin dediği değil, büyük Türk milletinin buyruğu geçer! Aksine hareket edenler, tarih ve millet önünde affedilemez!' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın yıllardır çözülmeyen sorunları olduğuna da dikkati çeken Nacar, 'Bursa'nın geleceği; planlama, bilimsel yaklaşım ve ortak akılla ele alınmalı. Sanayi, planlı şekilde genişlemelidir. Şehir merkezinin yoğunluğunu azaltmaya yönelik 'uydu kentler' kurulması gerektiğini savunuyoruz.' dedi.

'DAHA FAZLA SOKAKTA OLACAĞIZ'

İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız da Bursa'nın üretim, emek, sanayi, tarım, ticaret ve kültürün aynı anda hayat bulduğu kadim bir şehir olduğuna dikkati çekti.

'Tarım alanları korunmalı, sanayi planlı gelişmeli, altyapı güçlendirilmeli, çevre korunmalı ve üretici ile çalışanlar emeklerinin karşılığını almalı' diyen Başkan Akyıldız, 'Emeklinin, işçinin, esnafın, çiftçinin, sanayicinin ve gençlerin meseleleri aynı şehrin ortak meseleleridir. İşte Bursa il teşkilatı olarak, bizim görevimiz de tam da burada başlıyor. Sokağın, vatandaşın sesini dinlemek, esnafın derdini anlamak, işçinin, çiftçinin, emeklinin, gencin, kadının, engellinin yaşadığı sorunları görmek adına çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Geçmişimizin tecrübesini, bugünün gerçekleriyle buluştururken teşkilatlanmaya çok önem veriyoruz. Yakında Orhangazi teşkilatımızı da siyaset tarihine kazandıracağız. Yeni dönemin Bursa'mız, teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımız Cuma Nacar liderliğinde, yeni dönemde daha da güçlü olacağız' diye konuştu.

İL YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Tek listeyle gidilen kurultay sonucunda Millet Partisi Bursa İl Yönetim Kurulunda; Hüsamettin Akyıldız (Başkan), Mustafa Fevzi Özsoy, Ahmet Aydın, Esra Akyıldız Demir, Sevgi Açıkel, Mustafa Tevfik Özsoy, Nuri Çağrı Soylu ve Belinay Açıkgöz; İl Disiplin Kurulunda ise Mücahit Ensar, Numan Okandan ve Mustafa Kısa yer aldı.