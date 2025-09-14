Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanması nedeniyle Bursa’daki görevinden ayrılacağını duyurdu. Zaimoğlu, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 17.00’de Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Yerleşkesi’nde meslektaşları ve Bursalılarla helalleşmek için buluşacağını belirtti.BURSA (İGFA) - Resmi Gazete'de geçtiğimiz hafta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararanmesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Zaimoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı veda açıklamasında, Bursa'dan 15 Eylül Pazartesi günü ayrılacağını duyurdu.

“Değerli meslektaşlarım ve Bursa’nın kıymetli halkı" diyerek seslendiği paylaşımında, "Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmam nedeniyle Bursa’daki görevim sona ermektedir. Pazartesi günü saat 17.00’de makamımdan ayrılacağım. Helalleşmek isteyen tüm mesai arkadaşlarımı ve dostlarımızı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Yerleşkesi’ne beklerim" diyerek görev süresi boyunca kendisine gösterilen destek ve iş birliği için teşekkür etti.