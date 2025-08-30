Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kahraman ordumuz ve milletimizin inancıyla kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm Bursalıları akşam yapılacak yürüyüşe ve konsere davet etti.BURSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Bursa’da vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından Vali Ayyıldız, Başkan Bozbey ve protokol üyeleri, Tarihi Valilik Binası’na geçerek tebrikleri kabul etti. Daha sonra üstü açık araca binen Vali Erol Ayyıldız ve Başkan Mustafa Bozbey, törene katılan vatandaşları selamlayıp, bayramlarını kutladı.

Zafer Bayramı coşkusu birlikte yaşandı

Selamlama sonrası İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bursa Erkek Lisesi öğrencileri Ege Ayberk Men ve Tuana Naz Muşlu tarafından şiir okundu. Daha sonra Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılmasının ardından Bursa Mehteren Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği ekipleri sahne aldı. Program resmi geçitle devam etti. Ellerindeki bayraklarla törenlere eşlik eden Bursalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı.

“Bu coşkuyu büyütmeye davet ediyorum”

26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruzun 30 Ağustos’ta zafere ulaştığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazileri minnetle anarak, “103 yıl önce bu zaferi kazanan milletimize minnet borçluyuz. Onların sayesinde bugün sağlıkla, huzurla bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu coşkuyu Bursa’da en iyi ve en güzel şekilde kutlamak için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü hazırlığımızı yaptık. Saat 19.30 itibariyle Tarihi Belediye Binası’nın yanından yürüyüşümüz başlayacak. Türk Bayraklarımız ve meşalelerimizle birlikte eski stadyum alanında son bulacak. Hemen ardından Göksel, Bursalılarla buluşacak. Bu coşkuya tüm Bursalıları davet ediyorum. Bu coşkuyu büyütmeye davet ediyorum” dedi.