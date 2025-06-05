Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kamu düzenini ve halk sağlığını etkileyecek unsurları önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Toplam 196 personel ve 50 araçla 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapacak ekipler; kamusal alan işgalleri, izinsiz seyyar satıcılık faaliyetleri, dolgu alanları ve sahil bantlarındaki izinsiz kullanımlar, dilencilik, park ve bahçeler ile terminallerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı yoğun denetim gerçekleştiriyor. Denetimler, kent merkezindeki ana arterler, tarihi ve turistik bölgeler, sahil kesimleri ile yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda, önceden yapılan detaylı planlama doğrultusunda yürütülüyor. Ekipler, tüm ilçelerde halkın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, bayram boyunca yaşanabilecek olumsuzlukları ise 153 nolu ihbar hattı üzerinden bildirebilecek.

Gelen şikayetler, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde değerlendirilecek ve gerekli durumlarda anında müdahale edilecek.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Kurban Bayramı süresince kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 17 ilçe zabıtası ile koordineli şekilde çalışacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bayram boyunca kurban kesimlerinin sadece belirlenen alanlarda gerçekleştirilmesi için sıkı denetimler yapılacağını belirtti. Kurban atıklarının doğaya, parklara ve ormanlara atılmamasını isteyen Başkan Bozbey, atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda tüm belediyelerin hazırlık yaptığını hatırlattı. Kent genelinde halkın huzurunu bozacak işgallere ve seyyar satıcılara da taviz verilmeyeceğini ifade eden Başkan Bozbey, Bursalıların Kurban Bayramı’nı kutladı.