Bursa'da Yenişehirli çiftçiler, seyyar yangın söndürme tankını, her an başlayabilecek bir yangına anında müdahale etmek için hasat yaptıkları arazilere götürüyorlar.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesinde son günlerde hububat ekili arazilerde hasat sırasında başlayan yangınlar hem ürünlerde zarara yol açıyor hem ormanları tehdit ediyor. Yenişehir Çamönü köylü çiftçiler köye ait seyyar yangın söndürme tankını biçerdöverin hasat yaptığı tarla kıyılarında bekletiyor.

Çamönü Köyü Muhtarı Ercan Saka, “Köyümüzün arazilerinde hasada başladık. Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda son günlerdeki yangınlarla ilgili tedbirlerimizi aldık. Yangın söndürme tankerimizle biçimleri anbean takipteyiz” dedi.

Bu arada ilçede çeşitli toplantılar yapılıyor, açıklama ve duyurularla vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Son olarak Yenişehir Selimiye Köyü’nde çıkan yangının ormanlık alana sıçradığını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Son günlerde artan yangınlar; tarım arazilerimizi, hayvanlarımızı, doğamızın zenginliğini, geleceğimizin nefesini tehdit ediyor. Unutmayalım ki bir kıvılcım, yılların emeğini ve yüzlerce canlının yaşam alanını bir anda küle çevirebilir” dedi.

Yangın olaylarıyla ilgili olarak, Kaymakam Hulusi Doğan başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar’ın ve ilgili kurum yetkililerin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çıkan yangınların nedenleri, alınması gereken önlemler, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Uyarıda, “Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken, yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En ufak dumanı bile görürsek 112’yi arayalım” denildi.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da şunları kaydetti: “Lütfen ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, anız yakımı gibi tehlikeli uygulamalardan kaçınalım ve en ufak bir duman ya da yangın belirtisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni vakit kaybetmeden arayalım.

Unutmayalım; bir kıvılcım binlerce dönüm yeşili yok edebilir. Sorumluluğumuz büyük, doğamız bize emanet”