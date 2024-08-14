Yaz aylarında Bursa'da sivrisinek popülasyonu hızla artış gösterdi. Sıcak ve nemli havalarda çoğalan sivrisinekler, insanları rahatsız etmesinin yanı sıra çeşitli hastalıkların taşınmasında da rol oynuyor. Konunun uzmanları, sivrisineklere karşı uyarılarda bulundu.BURSA (İGFA) - Yaz mevsiminde havanın ısınması hoşumuza gitse de artan sivrisinek popülasyonu rahatsız edici oluyor. Eğer evinizin yakınlarında dere, göl gibi durgun su kaynakları bulunuyorsa yaz aylarınız kabusa dönebilir. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun çeşitli hastalıklara da neden olabileceğini belirterek, vatandaşlara tavsiyelerde bulunuyor.

İDEAL ÜREME ORTAMI: SICAK HAVA VE DURGUN SU KAYNAKLARI

Sivrisineklerin yaz aylarında daha da artmasının en büyük sebeplerinden birinin yüksek sıcaklıklar ve durgun su birikintileri olduğunu belirten uzmanlar, Bursa gibi sulama kanalları, su birikintileri, dere ve göl alanlarının bol olduğu nemli şehirlerin, sivrisineklerin üremesi için ideal ortamlar sunduklarını kaydediyor.

HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar ayrıca, sivrisineklerin sadece rahatsızlık vermekle kalmayıp, sıtma, Batı Nil virüsü, Zika Virüsü gibi ciddi hastalıkların insandan insana taşınmasında da rol oynadığını belirtirken sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alınması gerektiğini ifade ediyor.

ÖNLEM ALINMASI ŞART

Yaz aylarında durgun suların ortadan kaldırılması gerektiğini belirten uzmanlar, sivrisineklerin, durgun sulara yumurtalarını bıraktıklarını ve bu sayede popülasyonun oldukça arttığını ifade ediyor.

Bahçelerde, balkonlarda veya diğer açık alanlarda bulunan su birikintilerinin düzenli olarak boşaltılması ve temizlenmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, özellikle kullanılmayan kova, bidon, saksı altlığı gibi yerlerde su birikmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Sivrisineklerden korunmak için kapı ve pencerelerde mutlaka sinekliklerin kullanılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar; lavanta, limon otu, nane gibi doğal kovucuların da sivrisinekleri uzak tutmak için geçerli yöntemler olduğunu kaydediyor.