Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gürsu Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili’nin, Karahıdır köyünde çıkan yangından etkilenerek Kestel Devlet Hastanesi’nde tedavi gören engelli hasta Selime Uslu’yu ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyarette, Uslu’nun ailesine moral desteği sağlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürsu Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili’nin, Karahıdır köyünde geçen hafta meydana gelen orman yangınından etkilenen engelli hasta Selime Uslu’yu ziyaret ettiğini bildirdi.

Uslu, yangının ardından 7 gündür Kestel Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi’nde yatılı tedavi görüyor.

Ziyaret sırasında Müdür Vekili, Selime Uslu’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, ailesine moral ve dayanışma desteği sundu.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.