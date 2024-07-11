Bursa’nın toplu taşıma konusundaki ihtiyaçlarının incelenerek, ulaşım konusunda ilçelere özel çözümlerin üretilmesinin amaçlandığı “Ulaşım Koordinasyon Toplantıları”nın ilki Gemlik’te yapıldı.BURSA (İGFA) - Toplantıya Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetim Koordinatörü Mehmet Uğur Sertaslan, BURULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Aksu, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürü Selahattin Dinç, muhtarlar, ulaşım sektörü, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Gemlik’in merkez ve çevredeki çeşitli otobüs durakları ile Merinos-Gemlik durağındaki vatandaşlar ile yapılan görüşmelerle hazırlanan video da izletildi. Videoda, Gemlik-Bursa, Gemlik-Bursa Şehir Hastanesi, Gemlik-Uludağ Üniversitesi arasındaki seferlerin artırılması, Bursa-İstanbul havaalanlarına yolcu taşıyan otobüslerin otobandan değil, Gemlik’ten geçmesi, Kumla-Gemlik Devlet Hastanesi arasında doğrudan sefer konulmasının istendiği belirtildi.

Toplantıda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, seçim döneminde ulaşım hakkında pek çok taleple karşılaştığını söyleyerek sorunların tüm paydaşların işbirliğiyle, birlikte çözülebileceğini dile getirdi.

Başkan Deviren şöyle konuştu: “Sahada yaptığımız çalışmalarda, ulaşım konusunda özellikle çocuklar ve gençlerimiz ile yaşlılarımızın sıkıntı yaşadığını gördük. Salı ve Perşembe günleri kurulan pazarlarda, çevre mahallelerde oturan hemşehrilerimiz evlerine ulaşmakta zorlanıyorlar. Hastane araçları ise yolcuları hastanenin kapısında bırakıyor. Ayağı sakat olan vatandaş, oradan muayene olmaya yürümek zorunda kalıyor. Empati yaparak bu sorunları çözmeliyiz.”

Kentteki trafiğin de rahatlaması gerektiğini söyleyen Başkan Deviren sözlerini şöyle tamamladı: “Kentin yükünü azaltmak için kuzey ve batı bölgelerde tır ve kamyonlar için yer tahsis edebilirsek şehir içinde trafiği hafifletiriz. Dere boyunda ring servis yapacak araçlar ile çevre mahallelerde oturan hemşehrilerimizin ulaşım sorununu çözebiliriz. Büyükşehir belediyemiz ve paydaşlarımız ile birlikte bu ihtiyaçlara cevap vereceğiz.”