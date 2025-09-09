Bursa'da El Sanatlarını Geliştirme ve Eğitim Derneği (TRESGED) Yönetim Kurulu Başkanı Enes Ünal ve beraberindeki heyet Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a TRESGED hakkında bilgiler veren Başkan Enes Ünal, TRESGED olarak el sanatlarını yaşatmak, üretimi teşvik etmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için yola çıktıklarını söyleyerek, "Geleneksel ve modern el sanatlarını bir araya getirerek kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı, kadınların ve çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Herkes için daha adil, destekleyici ve umut dolu bir gelecek inşa etmek vizyonuna sahip olduklarını da ifade eden Başkan Enes Ünal, sanatın iyileştirici ve birleştirici yönüyle toplumsal hayatta yer almaya çalışan başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlere ulaşmak amacında olduklarını söyledi.

El Sanatlarını Geliştirme ve Eğitim Derneği'ni ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise TRESGED Başkanı Enes Ünal, Başkan Yardımcısı Mustafa Bulut ve dernek üyesi Tuba Uluğ olmak üzere dernekte görev alan herkese çalışmalarında başarılar diledi.