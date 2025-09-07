Serkan TORUN / BURSA (İGFA) - Bursa şehir merkezinde bugün yaşanan trafik kazası, hem şaşkınlık, hem de tebessüm oluşturdu.

16 S 2698 plakalı servis minibüsü ile damacana su taşıyan bir minibüsün çarpışması sonucu ortaya çıkan manzara, görenleri güldürdü.

Kazada ölü ya da yaralı olmaması ise en büyük teselli oldu.

KAPI, SERVİS MİNİBÜSÜNE SIKIŞTI

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis minibüsü ile damacana su taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle su minibüsünün kapısı yerinden fırlayarak yola savruldu.

Büyük bir gürültüyle düşen kapı, çevrede bulunanları şaşırttı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

ŞOFÖRÜN KAPI ARAYIŞI GÜLÜMSETTİ!

Kaza sonrası damacana minibüsünün şoförü, aracının eksik kapısını aramaya başladı. Şoför, kapının servis minibüsünün ön kısmına sıkıştığını fark edince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Bu an, olay yerinde bulunanların yüzünde gülümsemelere neden oldu.

Bir vatandaş, “Ciddi bir kaza sandık, ama kapının halini görünce gülmeden edemedik” dedi.

Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, her iki araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Ancak “kapısını arayan şoför” görüntüsü, Bursa’da günün en eğlenceli anısı olarak hafızalara kazındı.