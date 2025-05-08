anayinin kalbi Bursa, fuarlar, sektörel buluşmalar ve iş birlikleriyle ticaretin merkez üssü olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin yenilikçi sektör fuarları arasında yer alan Go Green Türkiye, Go Energy Türkiye, Go Digital Türkiye ve Go Intralogistics Türkiye,Bursa Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Fuar Merkezi’nde başlayan 4 fuarla birlikte girişimciler, sanayiciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleri, yeni iş bağlantıları kuruyor, sektör trendlerini yakalıyor ve geleceğe yön veren çözümler üzerinde buluşuyor.

İhracat, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle Bursa, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin ticari vizyonunu da şekillendiriyor.

Sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan, 60’tan fazla markanın katılacağı ve birçok yeni ürün lansmanının yapıldığı Go Green Türkiye’deelektrikli araçlar, şarj teknolojileri, ekipmanları vedonanımları, tek çatı altında toplanıyor. Ayrıca sektöre yön veren konferanslar ve ziyaretçiler için elektrikli araç test sürüşleri gerçekleştiriliyor.

Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği, elektrikli sistemler ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin sergilendiği Go Energy Türkiye, enerji sektörünün yerli ve yabancı profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuarda, güneş enerjisi sistemlerinden depolama çözümlerine, şarj istasyonlarından enerji altyapısına kadar birçok yenilikçi ürün ve hizmet tanıtılıyor.

Go Digital Türkiye Fuarı; yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, siber güvenlik, yazılım ve otomasyon alanlarında en güncel dijital dönüşüm teknolojilerini katılımcılarla buluşuyor. Kurumsal dijitalleşme adımlarında rehber niteliğinde olacak bu etkinlik, firmaların dijital çağa uyum sağlamasını sağlayacak çözümler sunmayı hedefliyor.

Depo yönetim sistemleri, otonom taşıma robotları, endüstriyel yazılımlar ve akıllı intralojistik çözümleriyle öne çıkan Go Intralogistics Türkiye, üretim ve lojistik süreçlerinde dijitalleşmeyi destekleyen yenilikçi teknolojilere odaklanıyor.