Bursa Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' Projesi, lise öğrencilerini üniversite atmosferiyle buluşturuyor ve meslek tercihlerini bilinçli yapmalarına olanak sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve üniversiteler iş birliğiyle yürütülen 'Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa' Projesi, Bursa Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen oryantasyon programıyla başladı. Programa Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje kapsamında 11. ve 12. sınıf öğrencileri, haftada bir gün seçtikleri bölümlerde BTÜ'de misafir öğrenci olarak derslere katılacak. Öğrenciler, mentörler eşliğinde akademisyenlerle etkileşim kurarak üniversite yaşamını deneyimleyip, ilgi alanlarına göre meslek tercihlerinde bilinçli adımlar atacak.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, projenin öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımına katkı sağladığını vurgulayarak, 'Akademiyle sahayı buluşturan bu iş birliği, öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sunuyor' dedi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise, 'Proje, gençlerimizin geleceğe uzanan yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. Üniversiteyi deneyimlemek, onların akademik ve mesleki kararlarını şekillendirecek önemli bir adım olacak' ifadelerini kullandı.

Proje takvimine göre 12. sınıf öğrencileri Kasım, 11. sınıf öğrencileri ise Aralık ayında üniversite derslerine katılım sağlayacak. Öğrenciler, kampüs yaşamını deneyimlemenin yanı sıra laboratuvar çalışmaları ve sosyal etkinliklerle de üniversite ortamını yakından tanıma fırsatı bulacak.