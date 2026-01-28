Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış ve istikrar yeni fırsatlar açacak

Yaşanan olayla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını belirten çiftçiler, yetkililerden taş ocağına ilişkin inceleme başlatmasını ve benzer risklerin önüne geçilmesini istedi.

Bölgede tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçiler, taş ocağının oluşturduğu risklere dikkat çekerek, 'Can güvenliğimiz tehlike altında' ifadelerini kullandı. Çiftçiler, taş ocağı faaliyetlerinin sıkı şekilde denetlenmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti.

Muhammet Ali İLBEYİ / Tarım Gazetesi / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde Mahmut Öztimur'a ait Öztimur Müteahhitlik firmasına ait taş ocağında büyük bir kaya parçası, alt kısımdaki tarım arazisine düştü. Olay sırasında arazinin yakınlarında çiftçilerin bulunması olası bir faciayı gündeme getirdi. Şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Kireççalı mevkiinde faaliyet gösteren bir taş ocağından düşen kaya, tarım arazisine yuvarlandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çiftçiler taş ocağı faaliyetlerinin denetlenmesini istedi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.