Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör atandı.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında, beş üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi.
Karara göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Taner Okumuş atanırken, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Hasan Ali Karasar getirildi.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Şebnem Kavaklı atanırken, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Ayşe Başar görevlendirildi.
Ayrıca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne de İsmail Küçük atandı.
