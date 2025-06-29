İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi’nin düzenlediği “Tarihi Eserler Çalıştayı”nda, kültürel mirasın korunması ve güçlendirilmesi için yol haritaları tartışıldı; uzmanlar, tarihi eserlerin sadece fiziksel değil, kültürel ve etik bir sorumlulukla geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde “Tarihi Eserler Çalıştayı” düzenledi. Tarihi eserlerin korunması, güçlendirilmesi ve geleceğe taşınması için önemli konuları masaya yatıran çalıştay, Bursa’nın önde gelen isimlerini ve uzmanlarını bir araya getirdi.

Çalıştaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları temsilcileri ve İMO Bursa Şubesi’nin geçmiş dönem yöneticileri katıldı.

“TARİHİ ESERLER, TOPLUMUN KOLEKTİF HAFIZASIDIR”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, tarihi eserlerin bir milletin kültürel kimliğini ve sürekliliğini temsil ettiğini vurguladı.

Erdem, “Tarihi eserler, sadece geçmişin değil, geleceğin de yapı taşlarıdır. Onları korumak, yalnızca bir mühendislik görevi değil, aynı zamanda bir etik sorumluluk ve medeniyet ödevidir. Kültürel mirasını koruyamayan toplumlar, geleceğe güçlü bir iz bırakamaz” dedi. Erdem, tarihi eserlerin korunmasının teknik, estetik ve kültürel boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirterek, yığma yapıların stabilite sorunları, nem kaynaklı bozulmalar ve depreme dayanıklılık gibi mühendislik başlıklarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, dijital belgeleme, 3D lazer tarama ve yapay zeka destekli modelleme gibi modern teknolojilerin koruma süreçlerinde vazgeçilmez hale geldiğini ifade etti. Erdem, geçmişte plansız kentleşme ve bilimsel dayanağı olmayan restorasyonların kültürel mirasta geri dönülmez kayıplara yol açtığını vurgulayarak, “Koruma, yapının çevresi, hikayesi ve kültürel sürekliliğiyle birlikte ele alınmalıdır” dedi.

BURSA’NIN TARİHİ MİRASI VE TURİZM POTANSİYELİ

Erdem, Bursa’nın Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık, Muradiye Külliyesi, Ulucami, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü ve Tophane gibi kültürel miras alanlarının kentin turizm stratejisinin merkezinde yer aldığını belirtti. Bu eserlerin bilimsel temelli restorasyonu ve belgelenmesinin, Bursa’nın tarihsel kimliğini güçlendireceğini ve uluslararası alanda cazibesini artıracağını ifade etti. Erdem, “Çalıştayımız, tarihi mirasın yalnızca bir geçmiş kalıntısı olmadığını, aynı zamanda bir gelecek potansiyeli olduğunu ortaya koyacak” diyerek, kültürel turizmin ekonomik getirisine dikkat çekti. Ancak, turizme açılan yapıların ticari meta haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN TARİHİ MİRASA VURGU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalıştayın tarihi eserlerin geleceğe taşınması için yol gösterici olduğunu belirtti. Bozbey, “Bursa’daki tarihi yapılarımızın bazılarında sıkıntılar yaşadık. Bu çalıştayın sonuç bildirgesi, yapılarımızı daha nitelikli ve dayanıklı şekilde geleceğe aktarmamız için önemli bir rehber olacak” dedi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya’nın 7. yüzyıla uzanan tarihine dikkat çekerek, “Avrupa’daki iyi korunmuş eserleri gördüğümüzde, biz de bunu başarabiliriz diyoruz. Ancak İznik’te yapılan hatalar gibi yanlış uygulamalardan vazgeçmeliyiz” diye konuştu. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise, “Geçmişini koruyamayan bir millet, geleceğini nasıl inşa edebilir? Bursa’nın tarihi mirasını korumak için bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

UZMANLARDAN TEKNİK SUNUMLAR

Çalıştayda iki oturum düzenlendi. Prof. Dr. Adem Doğangün’ün başkanlık ettiği ilk oturumda, tarihi yapıların sağlamlaştırılması, ahşap malzeme kullanımı, Hatay Ulucami minare uygulamaları ve güçlendirme teknikleri ele alındı. İkinci oturumda ise Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürü Volkan Kutupoğlu’nun başkanlığında, tarihi yapıların yapısal analizi, kullanılan harçlar, Zindan Kapı ve Ulucami restorasyon örnekleri tartışıldı. Sunumların ardından katılımcılara plaket takdim edildi.

TEKNİK GEZİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ

Çalıştay, Bursa’nın önemli tarihi yapılarından Zindan Kapı ve Ulucami’ye düzenlenen teknik geziyle sona erdi.

Katılımcılar, Bursa’daki tarihi yapıların yer aldığı fotoğraf sergisini de gezdi.

Çalıştay, yeni fikirlerin ve ortak projelerin başlangıcı olarak değerlendirilirken, tarihi eserlerin korunması için disiplinlerarası iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.