Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17-26 Eylül tarihleri arasında Bursaray T1 hattı güzergahında asfalt yenileme, yağmursuyu ızgara tamiri, bakım ve onarım işlemleri yapılacağından hattın 22.00’den sonra işletime ara verileceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Darmstad Caddesi-Stadyum Caddesi-Altıparmak Caddesi-Cemal Nadir Caddesi-Atatürk Caddesi-İnönü Caddesi-Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Bursaray T1 hattı güzergahında asfalt yenileme yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, BUSKİ yağmursuyu ızgara tamiri ve diğer altyapı kuruluşları tarafından 17-26 Eylül tarihleri arasında 22.00 ile 05.00 saatleri arası bakım ve onarım işlemleri yapılacağından dolayı bu işlemler esnasında T1 hattı 22.00’da işletime ara verileceği bildirildi.