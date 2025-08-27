Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuaför ve berber olmayan mahallelerde vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti sunuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kuaför ve berber olmayan mahallelerde vatandaşlara hizmet veren Mobil Kuaför Tırı, yaz aylarıyla birlikte Antalya’nın yüksek noktalarda ve yaylalarda vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı mobil kuaför tırı, Toros Dağları eteklerindeki merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların kuaför ve berber ihtiyacını karşılıyor. Mobil kuaför tırı, köylerinde berber ve kuaför olmayan, ilçe merkezine gitmekte zorlananlara vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, yaz aylarıyla birlikte yaylalara çıkan Antalyalılara hizmet veriyor. Antalya’nın yaylalarında vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti sunan mobil kuaför tırı, vatandaşların ücretsiz saç ve kişisel bakımlarını sakal bakımlarını gerçekleştirdi.

YAŞLILAR VE HASTALAR DA FAYDALANIYOR

Manavgat’ın Yaylaalan Mahalle Muhtarı Nuri Köseoğlu, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Merkez ile aramızda mesafe fazla, servis imkânı da yok. Bu nedenle özellikle yaşlılarımız, evinde hasta olan vatandaşlarımız ve çocuklarımız bu hizmetten yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.